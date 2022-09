Acqua, Campania-Puglia firmano l’accordo per il riequilibrio (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Regione Campania e Puglia, dopo decenni, mettono fine alla “guerra dell’Acqua”. Nella giornata di oggi a Palazzo Caraccio ad Avellino è stata sottoscritta l’intesa che prevede per la provincia irpina l’utilizzo della totalità delle acque delle sorgenti di Cassano di Montella e ricevere i dovuti ristori. A sua volta, la regione Puglia, potrà utilizzare la Pavoncelli Bis per il trasporto dell’Acqua. “l’accordo prevede che i 2200 litri al secondo che oggi vengono generati dalle sorgenti di Cassano saranno restituiti nell’arco di cinque anni al 90% all’Irpinia – così il vice governatore, Fulvio Bonavitacola – Abbiamo commisurato la restituzione della risorsa alla programmazione delle reti in modo che fra quattro o cinque anni avremmo restituito ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Regione, dopo decenni, mettono fine alla “guerra dell’”. Nella giornata di oggi a Palazzo Caraccio ad Avellino è stata sottoscritta l’intesa che prevede per la provincia irpina l’utilizzo della totalità delle acque delle sorgenti di Cassano di Montella e ricevere i dovuti ristori. A sua volta, la regione, potrà utilizzare la Pavoncelli Bis per il trasporto dell’. “prevede che i 2200 litri al secondo che oggi vengono generati dalle sorgenti di Cassano saranno restituiti nell’arco di cinque anni al 90% all’Irpinia – così il vice governatore, Fulvio Bonavitacola – Abbiamo commisurato la restituzione della risorsa alla programmazione delle reti in modo che fra quattro o cinque anni avremmo restituito ...

