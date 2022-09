Accordo Cina-Santa Sede verso la riconferma, ma pesa l’arresto del cardinal Zen. E non solo (Di sabato 10 settembre 2022) Città del Vaticano – L’intesa tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese, riguardante in particolare la nomina dei vescovi, va verso la seconda riconferma. Mancano ancora l’atto e la comunicazione ufficiali, ma l’Accordo sino-vaticano sottoscritto nel settembre 2018 e confermato due anni dopo sarebbe stato rinnovato dopo l’incontro delle due delegazioni, avvenuto la settimana scorsa a Pechino. Lo sottolinea la testata cattolica SettimanaNews, promossa dai Dehoniani, rilevando i “pochi dubbi” in merito dopo le recenti dichiarazioni di Papa Francesco, dei massimi esponenti della diplomazia pontificia (Parolin, Gallagher) come pure del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, secondo cui l’Accordo è stato “attuato con successo per gli sforzi di entrambi le parti”. L’applicazione ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022) Città del Vaticano – L’intesa trae Repubblica Popolare Cinese, riguardante in particolare la nomina dei vescovi, vala seconda. Mancano ancora l’atto e la comunicazione ufficiali, ma l’sino-vaticano sottoscritto nel settembre 2018 e confermato due anni dopo sarebbe stato rinnovato dopo l’incontro delle due delegazioni, avvenuto la settimana scorsa a Pechino. Lo sottolinea la testata cattolica SettimanaNews, promossa dai Dehoniani, rilevando i “pochi dubbi” in merito dopo le recenti dichiarazioni di Papa Francesco, dei massimi esponenti della diplomazia pontificia (Parolin, Gallagher) come pure del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, secondo cui l’è stato “attuato con successo per gli sforzi di entrambi le parti”. L’applicazione ...

