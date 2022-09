A Venezia la materia solitaria di Bosco Sodi (Di sabato 10 settembre 2022) Come molti palazzi Veneziani che si affacciano al sole del Canal Grande, anche Palazzo Vendramin Grimani ha il suo accesso (pedonale) da una sconta che si raggiunge fiancheggiando campo San Polo, poco dopo lo storico barbiere, la farmacia e l’ufficio postale, un angolo della città lagunare ancora intatto quasi a dimostrare l’esistenza oltre che la resistenza di una cittadinanza e della sua quotidianità. Ed è proprio partendo dall’elaborazione di un legame stretto e intimo con la città che ha preso forma la residenza dell’artista messicano Bosco Sodi. What Goes Around Comes Around è infatti l’esito di una residenza aperta al pubblico e la vera e propria messa in mostra delle opere elaborate nei mesi scorsi e frutto della cura di Daniela Ferretti (sue con Axel Vervoordt le meravigliose mostre fatte a Palazzo Fortuny prima che fosse ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) Come molti palazzini che si affacciano al sole del Canal Grande, anche Palazzo Vendramin Grimani ha il suo accesso (pedonale) da una sconta che si raggiunge fiancheggiando campo San Polo, poco dopo lo storico barbiere, la farmacia e l’ufficio postale, un angolo della città lagunare ancora intatto quasi a dimostrare l’esistenza oltre che la resistenza di una cittadinanza e della sua quotidianità. Ed è proprio partendo dall’elaborazione di un legame stretto e intimo con la città che ha preso forma la residenza dell’artista messicano. What Goes Around Comes Around è infatti l’esito di una residenza aperta al pubblico e la vera e propria messa in mostra delle opere elaborate nei mesi scorsi e frutto della cura di Daniela Ferretti (sue con Axel Vervoordt le meravigliose mostre fatte a Palazzo Fortuny prima che fosse ...

peachoux : non posso frequentare in presenza a venezia quindi da totale ignorante che ero in materia mi sono informata se c'er… - Taiseishogun : RT @pieroBENEDETTO: @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @licprospero @CerisesMacaron @castellano… - marekingu : RT @pieroBENEDETTO: @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @licprospero @CerisesMacaron @castellano… - ReArtistron : RT @pieroBENEDETTO: @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @licprospero @CerisesMacaron @castellano… - Zamberlett : RT @pieroBENEDETTO: @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @licprospero @CerisesMacaron @castellano… -