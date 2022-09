A Venezia il Leone d'Oro va al documentario All the Beauty and the Bloodshed, ma l'ovazione è tutta per Jafar Panahi (Di sabato 10 settembre 2022) Si chiude la 79^ Mostra del Cinema di Venezia nel segno All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras, il documentario sulla fotografa e attivista Nan Goldin che indaga sulle morti di overdose da farmaco provocate dalla ricchissima famiglia Sackler. Il verdetto della giuria, capitanata da Julienne Moore, ha colto di sorpresa un po' tutti. Tutti puntavano su No Bears di Jafar Panahi, girato dal regista iraniano prima di essere incarcerato e condannato a sei anni di reclusione. Il film si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria: e la standing ovation della sala grande è tutta per è lui. Anche la regista Laura Poitras, già vincitrice dell’Oscar per il documentario Citizen Kane su Edward Snowden, lancia un appello per la liberazione del regista e ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 settembre 2022) Si chiude la 79^ Mostra del Cinema dinel segno All theand thedi Laura Poitras, ilsulla fotografa e attivista Nan Goldin che indaga sulle morti di overdose da farmaco provocate dalla ricchissima famiglia Sackler. Il verdetto della giuria, capitanata da Julienne Moore, ha colto di sorpresa un po' tutti. Tutti puntavano su No Bears di, girato dal regista iraniano prima di essere incarcerato e condannato a sei anni di reclusione. Il film si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria: e la standing ovation della sala grande èper è lui. Anche la regista Laura Poitras, già vincitrice dell’Oscar per ilCitizen Kane su Edward Snowden, lancia un appello per la liberazione del regista e ...

