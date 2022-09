A Napoli una targa per brigadiere ucciso da camorra (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Giunta comunale di Napoli ha approvato l’apposizione di una targa commemorativa in memoria del brigadiere della polizia penitenziaria Antimo Graziano, medaglia d’oro al valore civile. La decisione, si legge in una nota del Comune di Napoli, in occasione del quarantennale dell’omicidio avvenuto, il 14 settembre 1982 per mano della criminalità organizzata, a Piscinola all’altezza di Via Santissimo Salvatore, 50. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Giunta comunale diha approvato l’apposizione di unacommemorativa in memoria deldella polizia penitenziaria Antimo Graziano, medaglia d’oro al valore civile. La decisione, si legge in una nota del Comune di, in occasione del quarantennale dell’omicidio avvenuto, il 14 settembre 1982 per mano della criminalità organizzata, a Piscinola all’altezza di Via Santissimo Salvatore, 50. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

