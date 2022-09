A figlia d”o Marenaro | si è sposato il figlio di donna Assunta | sui social video e foto del matrimonio

ilmattino.it

... e anche per Giuseppe Schicchitano , figlio di donna Assunta icona della cucina napoletana e proprietaria del ristorante ' Ad''o', e la sua amata Yohana è stata una giornata da ...Tanta emozione e felicità in arrivo per Donna Assunta e tutta la famiglia del noto ristorante partenopeo, ' Ad''o'. Il locale resterà chiuso temporaneamente, dal 6 all'8 settembre per il matrimonio di Giuseppe Schicchitano , primogenito della proprietaria, la quale, via social, ha annunciato ... A figlia d''o Marenaro, le nozze social del figlio di Donna Assunta: la festa evento su Instagram Ogni storia d'amore che arriva fino al gran giorno del matrimonio è come una favola, e anche per Giuseppe Schicchitano, figlio di donna Assunta icona della cucina napoletana e ...Tanta emozione e felicità in arrivo per Donna Assunta e tutta la famiglia del noto ristorante partenopeo, «A figlia ...