A Fai della Paganella per riprendere le energie | dove ci sarà il Festival Orme

Quella del 2022, per la mia famiglia, è stata una brutta estate. Un'estate di perdite, dolori e lutti in cui tutti abbiamo dovuto correre senza sosta e senza respiro fino ad arrivare a un traguardo che, ahinoi, avremmo preferito non tagliare mai. È con questo spirito che mi sono trovato a fine agosto, ed è allora che ho capito che avevo bisogno di staccare la spina per ripartire. Mentre pensavo a un viaggio che mi avrebbe finalmente permesso di stare assieme a mia moglie e ai miei figli, e valutavo mete in cui Marco e Giovanni non erano mai stati, conoscendomi molto bene Giovanni ha preso l'iniziativa e, con grande tenerezza, ma dritto come una spada, mi ha detto semplicemente: papi, lo sai. Abbiamo tutti bisogno di Fai. Già, Fai – come diciamo noi a casa – o Fai della Paganella, come è scritto nelle cartine geografiche, è il nostro buon ritiro; un ...

