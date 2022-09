A bordo di uno scooter senza patente e con una neonata | bloccati da Polizia

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Adi uncon unain grembo. La coppia è stata notata e fermata dagli agenti del commissariato di Secondigliano mentre stavano attraversando viale Comandante Umberto Maddalena, nella zona di Capodichino, a Napoli. Gli agenti li hanno fermati e hanno contestato al conducente ben quattro violazioni del Codice della Strada per guida in violazione delle norme sul trasporto di persone sui veicoli a motore, sul quale è vietato il trasporto di minori di 5 anni, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Il conducente, un 49enne napoletano, è stato anche denunciato per guidapoiché recidivo nel biennio; infine, loè stato sottoposto a sequestro amministrativo. L'articolo ...

Posillipo: tredicenne trovato con un coltello a bordo di uno scooter - Napoli Village - Quotidiano di Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto ha deferito all'Autorità giudiziaria competente 4 minori di origine marocchina per rissa, danneggiamento, interruzione ...