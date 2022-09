Zuckerberg: TikTok gli ha messo il bastone fra le ruote | Facebook e Instagram saranno a pagamento? (Di venerdì 9 settembre 2022) Le novità dal quartier generale Meta fanno tremare gli utenti. La voce è che presto le app di Instagram e Facebook saranno a pagamento. Mark Zuckerberg CEO di META (foto ANSA)TikTok è ad oggi l’app più utilizzata, e insieme ad Instagram sono le app più remunerative del momento. La nuova decisione di Meta però per far fronte al calo di utili è di mettere Facebook e Instagram a pagamento. Ma c’è di più, il CEO Mark Zuckerberg ha progettato la creazione di un team apposito per studiare la modalità a pagamento delle due app. Il nuovo super team di Meta Per la prima volta nella sua storia, Meta ha registrato un calo tra ricavi e utili pari all’1%. In particolare i ricavi ... Leggi su topicnews (Di venerdì 9 settembre 2022) Le novità dal quartier generale Meta fanno tremare gli utenti. La voce è che presto le app di. MarkCEO di META (foto ANSA)è ad oggi l’app più utilizzata, e insieme adsono le app più remunerative del momento. La nuova decisione di Meta però per far fronte al calo di utili è di mettere. Ma c’è di più, il CEO Markha progettato la creazione di un team apposito per studiare la modalità adelle due app. Il nuovo super team di Meta Per la prima volta nella sua storia, Meta ha registrato un calo tra ricavi e utili pari all’1%. In particolare i ricavi ...

antoniaronchei : RT @BollettinoIl: Il futuro dell'universo virtuale è incerto. @facebook frena la sua crescita e l’antitrust tenta di bloccare le ultime ac… - BollettinoIl : Il futuro dell'universo virtuale è incerto. @facebook frena la sua crescita e l’antitrust tenta di bloccare le ult… - ItaliaStartUp_ : Zuckerberg spiega il senso dei social: 'sono fatti per creare relazioni, non consumare contenuti' - DR COMMODORE - _DrCommodore : Mark Zuckerberg spiega il senso dei social: 'Sono per costruire relazioni, non consumare contenuti' -… - MySickIdea : #facebook e #instagram a pagamento per risanare le perdite di #meta. #Zuckerberg non ha capito che Facebook è quasi… -