WWE | Stanotte a SmackDown sarà decisa la prossima sfidante di Liv Morgan

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 9 settembre 2022) Questa notte andrà in onda una nuova puntata die la WWE, tramite i propri canali social, ha annunciato un match che avrà importanti ripercussioni riguardo loWomen’s Title ed in ottica Extreme Rules. La campionessa Livha difeso con successo la cintura a Clash At The Castle e a breve conoscerà la suaavversaria. La #1 contenderdecretata tramite un Fatal 5 Way Elimination Match. Chil’avversaria di Liv? Questa notte averrà decretata la primadi Livper Extreme Rules. A contendersi la chance titolata saranno 5 atlete: Ronda Rousey, Xia Li, Sonya Deville, Natalya e Lacey Evans. La vincitrice affronterà la campionessa il prossimo 8 ottobre. Tra le ...