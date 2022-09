Wanda Nara: “Gestisco tutto per Icardi, anche se potrei smettere di lavorare” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Lavoro da quando ero molto giovane, voglio continuare a lavorare perché un altro dei miei lavori per sei, sette anni sarà quello di seguire i contratti e i trasferimenti di Mauro, quindi farò quello che faccio. Come tutte le mamme, la mia parte è accompagnare, calmare, cercare casa, fare il trasloco, cercare una scuola. Lo faccio nel migliore dei modi e io sono quello che trascina e mette tutto in movimento. Oltre alla parte contrattuale, mi devo occupare della parte emotiva e di tutto il resto”. Questo un estratto dello sfogo di Wanda Nara, che sul proprio profilo Instagram ha risposto alle critiche in seguito al passaggio di Mauro Icardi al Galtasaray. La showgirl, moglie e agente dell’attaccante, ha poi sottolineato: “Sono arrivata a 35 anni e potrei ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) “Lavoro da quando ero molto giovane, voglio continuare aperché un altro dei miei lavori per sei, sette anni sarà quello di seguire i contratti e i trasferimenti di Mauro, quindi farò quello che faccio. Come tutte le mamme, la mia parte è accompagnare, calmare, cercare casa, fare il trasloco, cercare una scuola. Lo faccio nel migliore dei modi e io sono quello che trascina e mettein movimento. Oltre alla parte contrattuale, mi devo occupare della parte emotiva e diil resto”. Questo un estratto dello sfogo di, che sul proprio profilo Instagram ha risposto alle critiche in seguito al passaggio di Mauroal Galtasaray. La showgirl, moglie e agente dell’attaccante, ha poi sottolineato: “Sono arrivata a 35 anni e...

