Vuelta 2022 | diciannovesima tappa Talavera-Talavera oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ladi Spagnaentranel suo rush finale con lae terzultima, lunga 138,3 chilometri con partenza e arrivo ade la Reina. Una frazione breve ma non per questo priva di inside, con la doppia scalata al GPM del Puerto del Pielago che però appare troppo lontana dal traguardo e troppo poco impegnativa per impensierire gli uomini di classifica.: PERCORSO E ALTIMETRIA CALENDARIO COMPLETO: TUTTI I PERCORSI E LE ALTIMETRIE, TV E– Laprenderà il via alle ore 14:00 dal chilometro zero, con gli organizzatori che hanno previsto ...