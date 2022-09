Voto italiani all’Estero: esclusi i partiti anti-sistema (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Voto degli italiani che si trovano all’Estero è stato introdotto grazie alla legge 27 dicembre 2001, n. 459. E’ conosciuta, come spiega Wikipedia, soprattutto come legge Tremaglia, dal nome del ministro per gli italiani nel mondo Mirko Tremaglia (storico parlamentare dell’Msi, poi AN) che si batté a lungo per il Voto degli italiani all’Estero. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di venerdì 9 settembre 2022) Ildegliche si trovanoè stato introdotto grazie alla legge 27 dicembre 2001, n. 459. E’ conosciuta, come spiega Wikipedia, soprattutto come legge Tremaglia, dal nome del ministro per glinel mondo Mirko Tremaglia (storico parlamentare dell’Msi, poi AN) che si batté a lungo per ildegli. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

LegaSalvini : #SALVINI: 'IL VOTO DEGLI ITALIANI SARA' SALVIFICO E VINCEREMO. MI DISPIACE PER LETTA' - davidefaraone : Prima ha provato col voto utile, adesso ci prova col vittimismo. Ma qualcuno può spiegare a Letta che magari avrebb… - matteosalvinimi : -24 al voto. #Credo che assurda campagna della sinistra al grido di 'fascismo' e 'destra pericolosa' non spaventi n… - peaceobservers : Grazie ai #politici #italiani che hanno diffuso #odio verso le forze di #polizia per i continui #attacchi e… - BeneWalter : @EnricoLetta @GiorgiaMeloni puoi spiegare invece, perchè nelle lettere di voto per gli italiani all'estero( presumo… -