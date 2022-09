Voterei ma non posso: così gli italiani all’estero sono stati dimenticati dallo Stato (Di venerdì 9 settembre 2022) Molto probabilmente anche quest’anno, più di due terzi degli italiani residenti all’estero non voteranno per il rinnovo delle Camere il 25 settembre. Alle elezioni politiche tenutesi il 4 marzo 2018, l’affluenza dei connazionali residenti all’estero fu del 29%. Lo stesso trend potrebbe ripersi anche questa volta perché il sistema di voto estero italiano è sempre rimasto lo stesso dal 2001 ad oggi, nonostante la complessa varietà delle comunità italiane residenti all’estero e le esigenze sempre più nuove dei nostri connazionali emigrati. «Personalmente, le ultime due elezioni sono state le più complicate», spiega il giornalista italo-americano Filippo Ferretti, di Univision 41 Nueva York, «in un caso ho ricevuto la busta lo stesso giorno in cui doveva essere consegnata al consolato, quindi impossibile ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022) Molto probabilmente anche quest’anno, più di due terzi degliresidentinon voteranno per il rinnovo delle Camere il 25 settembre. Alle elezioni politiche tenutesi il 4 marzo 2018, l’affluenza dei connazionali residentifu del 29%. Lo stesso trend potrebbe ripersi anche questa volta perché il sistema di voto estero italiano è sempre rimasto lo stesso dal 2001 ad oggi, nonostante la complessa varietà delle comunità italiane residentie le esigenze sempre più nuove dei nostri connazionali emigrati. «Personalmente, le ultime due elezionistate le più complicate», spiega il giornalista italo-americano Filippo Ferretti, di Univision 41 Nueva York, «in un caso ho ricevuto la busta lo stesso giorno in cui doveva essere consegnata al consolato, quindi impossibile ...

