Volley, quando gioca l'Italia la semifinale ai Mondiali? Definiti data e orario! Avversaria e dove vederla in tv (Di venerdì 9 settembre 2022) l'Italia sfiderà la Slovenia nella semifinale dei Mondiali 2022 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 10 settembre (ore 21.00) a Katowice (Polonia). La nostra Nazionale conderà ai balcanici la rivincita dell'atto conclusivo degli Europei 2021, quando i ragazzi del CT Fefé De Giorgi si imposero al tie-break. Simone Giannelli e compagni hanno tutte le carte in regola per vincere ancora una volta e raggiungere la Finale della rassegna iridata, ma si preannuncia una partita decisamente complicata ed equilibrata. l'Italia ha staccato il biglietto dopo aver battuto Cuba e aver eliminato la Francia, sconfiggendo i Campioni Olimpici al tie-break in rimonta. La Slovenia ha invece sfruttato un tabellone estremamente agevole: prima un comodo 3-1 alla non ...

