Volley, chi sono i giocatori della Slovenia? Quasi tutti li abbiamo resi grandi in Italia… (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Italia affronterà la Slovenia nella semifinale dei Mondiali 2022 di Volley maschile. L’appuntamento è per sabato 10 settembre (ore 21.00) a Katowice (Polonia). I Campioni d’Europa sfideranno i balcanici nella rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima rassegna continentale. Gli uomini che compongono il sestetto titolare della Slovenia sono Quasi tutti diventati grandi nella nostra SuperLega, il massimo campionato italiano di pallavolo. Il capitano è lo schiacciatore Tine Urnaut, attualmente in forza a Milano e che in passato ha militato anche a Piacenza, Perugia, Vibo Valentia, Latina, Trento e Modena. Di banda è affiancato da Klemen Cebul, che si è scatenato contro l’Ucraina: al momento gioca in Polonia (con la casacca dell’Asseco Resovia) ma è ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Italia affronterà lanella semifinale dei Mondiali 2022 dimaschile. L’appuntamento è per sabato 10 settembre (ore 21.00) a Katowice (Polonia). I Campioni d’Europa sfideranno i balcanici nella rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima rassegna continentale. Gli uomini che compongono il sestetto titolarediventatinella nostra SuperLega, il massimo campionato italiano di pallavolo. Il capitano è lo schiacciatore Tine Urnaut, attualmente in forza a Milano e che in passato ha militato anche a Piacenza, Perugia, Vibo Valentia, Latina, Trento e Modena. Di banda è affiancato da Klemen Cebul, che si è scatenato contro l’Ucraina: al momento gioca in Polonia (con la casacca dell’Asseco Resovia) ma è ...

