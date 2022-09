Volkswagen ID. Xtreme - L'altra faccia della ID.4 GTX (Di venerdì 9 settembre 2022) La Volkswagen ha presentato a sorpresa la ID. Xtreme, una concept basata sulla ID.4 GTX che mostra le potenzialità del modello in una nuova veste orientata all'off-road. La vettura è stata presentata in occasione dell'ID.Treffen in Ticino e il feedback degli appassionati sarà prezioso per valutare l'ipotesi di dare un seguito a questo esperimento.388 CV elettrici. La ID. Xtreme è nata da uno sviluppo interno della Casa realizzato sulla base di un muletto. Grazie al lavoro sui software di gestione e al motore modificato, la concept eroga 388 CV (89 in più della ID.4 GTX) sull'asse posteriore. Le batterie sono quelle da 82 kWh presenti sul modello di serie: la Volkswagen non ha fornito dati aggiornati su prestazioni e autonomia. Anche nel fango con una colonna sonora inedita. La ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 settembre 2022) Laha presentato a sorpresa la ID., una concept basata sulla ID.4 GTX che mostra le potenzialità del modello in una nuova veste orientata all'off-road. La vettura è stata presentata in occasione dell'ID.Treffen in Ticino e il feedback degli appassionati sarà prezioso per valutare l'ipotesi di dare un seguito a questo esperimento.388 CV elettrici. La ID.è nata da uno sviluppo internoCasa realizzato sulla base di un muletto. Grazie al lavoro sui software di gestione e al motore modificato, la concept eroga 388 CV (89 in piùID.4 GTX) sull'asse posteriore. Le batterie sono quelle da 82 kWh presenti sul modello di serie: lanon ha fornito dati aggiornati su prestazioni e autonomia. Anche nel fango con una colonna sonora inedita. La ...

periodicodaily : Volkswagen ID Xtreme: il concept del SUV-fuoristrada Periodico Daily #volkswagen #IDExtreme @GallinaPatrizia - telodogratis : Volkswagen ID. Xtreme, la ID.4 si trasforma in un “fuoristrada” - Gazzetta_it : La ID.4 diventa Xtreme: concept Volkswagen per il fuoristrada è servita - infoiteconomia : Volkswagen ID Xtreme: il concept del SUV-fuoristrada - HDblog : Volkswagen ID. Xtreme, la ID.4 si trasforma in un 'fuoristrada' -