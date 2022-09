Volare come Superman, si può | foto (Di venerdì 9 settembre 2022) Questa tiktoker insegna ad usare al meglio il nostro smartphone per una foto davvero ad effetto... Leggi su panorama (Di venerdì 9 settembre 2022) Questa tiktoker insegna ad usare al meglio il nostro smartphone per unadavvero ad effetto...

IlContiAndrea : #LaVitaSplendida è un brano potentissimo. Una carezza esistenziale. L’inciso che cresce e il pianoforte che, come s… - maryniclucatanc : RT @buonviaggio_: Mi farà sempre ridere questo video dove fa finta di volare e gira come uno scemo AHAHAHA - AgiwaldW : RT @patriGiancotti: Grazie a Dio gli uomini non possono volare e devastare il cielo come fanno con la terra. (Henry David Thoreau) ???? ht… - wondervaly : RT @ITAAirways: Siamo pronti a scommettere che hai bisogno di un weekend di relax ?? Non ti sveleremo come lo sappiamo, ma ti faremo volare… - MarisaLevi1 : #TempoDelCreato Chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo? (Sal 55) -