Vlahovic di nuovo in panchina? Juventus-Salernitana | spunta l’indizio

L'intoccabile lì davanti è Dusan, su questo non si discute . Il serbo ha segnato quattro ... E ora, contro la Salernitana, toccherà dia lui. Insieme all'ex viola uno tra Milik e Kean, ...Milik è stato fondamentale in queste prime gare e può stare insieme a. Se il serbo ha trovato unmodo per segnare, come le perfette punizioni contro Roma e Spezia , anche il polacco ...La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato che Dusan Vlahovic è stato nominato MVP di agosto: "E' ripartita la stagione, ed è il momento di annunciare ...Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato il momento della Juve di Massimiliano Allegri ...