“Viva l’Italia”: a Cinecittà World torna l’evento delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine (Di venerdì 9 settembre 2022) Pomezia – Gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, mezzi militari, autopompe, simulatori di navi, battelli, unità cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi si radunano tutti insieme a Cinecittà World fino a domenica 11 settembre 2022 con un suggestivo ed imponente spiegamento di Forze, per un evento unico in Italia. Le Forze Armate e le Forze dell’Ordine danno vita a Viva l’Italia, manifestazione benefica giunta alla sesta edizione. Nel parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma sfileranno uomini, donne e mezzi che, senza sosta, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza. Un’occasione unica per scoprire, da dietro le quinte, il lavoro quotidiano e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022) Pomezia – Gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, mezzi militari, autopompe, simulatori di navi, battelli, unità cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi si radunano tutti insieme afino a domenica 11 settembre 2022 con un suggestivo ed imponente spiegamento di, per un evento unico in Italia. Lee ledanno vita a, manifestazione benefica giunta alla sesta edizione. Nel parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma sfileranno uomini, donne e mezzi che, senza sosta, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza. Un’occasione unica per scoprire, da dietro le quinte, il lavoro quotidiano e ...

AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - ItaliaViva : L'unico schieramento che ha voluto #Draghi, lo ha difeso e vuole riportarlo a Palazzo Chigi è quello del #TerzoPolo… - petergomezblog : Ex segretario della ministra Elena Bonetti e tesoriere di Italia Viva: Mattia Peradotto è stato scelto per l’Uffici… - dragonicola : RT @Roma_M_Azione: QUANDO LA SOLIDARIETÀ E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DIVENTANO FATTI CONCRETI. Per avere l'esperienza internazionale… - GianniMarangon : RT @ValterRimini: @ItaliaViva @matteorenzi Bugiardi il decreto è già in vigore, perché Italia Viva e gli altri partiti nemici degli italian… -