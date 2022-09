“Viso tristissimo e sciupato | siamo con te” | Ilary Blasi non la riconosce più nessuno | FOTO

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 9 settembre 2022)fa spaventare tutti. La ex moglie del pupone è irriconoscibile:e fin troppo magro. I fan sono spaventati per lei. La conduttrice dell’Isola dei Famosi fa tremare e preoccupare i social. Gli ultimi scatti sono davvero spaventosi. Lasembra un’altra persona.fa spaventare i socialda un mese a questa parte, è diventata non solo la regina di Instagram ma anche dei settimanali di gossip e pettegolezzi. Da quando più di sei settimane fa ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, è diventata la donna più famosa d’Italia e del mondo. Il suo volto è sempre sulle prime pagine dei tabloid nazionali e anche internazionali, pensate che persino il The ...