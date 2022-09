VIDEO – Caso Antoine: cerimonia a palazzo San Giacomo, il racconto del padre (Di venerdì 9 settembre 2022) Una squallida, l’ennesima, scena raccapricciante nei nostri stadi che, questa volta, si è trasformata in un gran bel lieto fine. Questa è la storia del piccolo Antoine, protagonista suo maldgrado degli episodi dello stadio Artemio Franchi, in occasione della sfida Fiorentina-Napoli. La storia ha fatto fin da subito il giro del web ed è arrivata anche alla società azzurra, che subito si è attivata per regalare un sorriso al piccolo tifoso. Antoine, questa mattina, è stato ospite della squadra di Luciano Spalletti al Konami Training Center: foto, autografi e anche qualche calcio al pallone insieme ai calciatori per il piccolo, così come testimoniato dalle immagini divulgate dalla società in mattinata. Nel pomeriggio, inoltre, il bambino e suo padre, presente nella sera del brutto accaduto, sono stati ricevuti ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Una squallida, l’ennesima, scena raccapricciante nei nostri stadi che, questa volta, si è trasformata in un gran bel lieto fine. Questa è la storia del piccolo, protagonista suo maldgrado degli episodi dello stadio Artemio Franchi, in occasione della sfida Fiorentina-Napoli. La storia ha fatto fin da subito il giro del web ed è arrivata anche alla società azzurra, che subito si è attivata per regalare un sorriso al piccolo tifoso., questa mattina, è stato ospite della squadra di Luciano Spalletti al Konami Training Center: foto, autografi e anche qualche calcio al pallone insieme ai calciatori per il piccolo, così come testimoniato dalle immagini divulgate dalla società in mattinata. Nel pomeriggio, inoltre, il bambino e suo, presente nella sera del brutto accaduto, sono stati ricevuti ...

