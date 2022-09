Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 18:45 (Di venerdì 9 settembre 2022) Viabilità DEL 09 SETTEMBRE 2022 ORE 18:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD, MENTRE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E L’A24. SI PROCEDE IN COLONNA SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA LA FARNESINA E L’USCITA PER LA NOMENTANA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA PRATO DELLA CORTE E L’ALLACCIAMENTO COL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI RALLENTA ANCHE SULLA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022)DEL 09 SETTEMBREORE 18:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E L’A24. SI PROCEDE IN COLONNA SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE-SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA LA FARNESINA E L’USCITA PER LA NOMENTANA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. PERMANGONO CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA PRATO DELLA CORTE E L’ALLACCIAMENTO COL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI RALLENTA ANCHE SULLA ...

