Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 08:45 (Di venerdì 9 settembre 2022) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN ENTRATA VERSO LA CITTA’: VEDIAMO AL SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E VIA DEL MARE, IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA; INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST; VERSO LA STESSA TANGENZIALE CODE SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DELL’URBE; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CATEL DEL CEVERI E IL RACCORDO, QUI PER LAVORI IN CORSO; SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO; E OGGI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022)DEL 9 SETTEMBREORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN ENTRATA VERSO LA CITTA’: VEDIAMO AL SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E VIA DEL MARE, IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA; INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST; VERSO LA STESSA TANGENZIALE CODE SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DELL’URBE; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CATEL DEL CEVERI E IL RACCORDO, QUI PER LAVORI IN CORSO; SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO; E OGGI ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-09-2022 - PLrivieradipon : #PLLoano comunica le modifiche alla #viabilità dalle ore 17 per la sfilata delle maschere del #10settembre ?? Via… - Roma : Via Casal del Marmo, #lavoristradali dalle 21 alle 6 per evitare disagi alla viabilità. Aperto nuovo cantiere nel… - romamobilita : #viabilità, per incidente è temporaneamente interdetto il transito sulla Pontina in direzione Roma, all’altezza del km 18 a Castel di Decima - romamobilita : #viabilità, traffico intenso in via Nomentana tra Viale 21 Aprile-Roma e Via Ettore Romagnoli -