Vi ricordate Katy Sounders | Babi di Tre metri sopra il cielo? Ecco che fine ha fatto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ha ispirato tantissime giovani che volevano diventare a tutti i costi come lei.è stata un vero e proprio idolo negli anni Duemila, ma a un certo punto sembra essere quasi scomparsa dai riflettori. Chehala famosissimadi TreilLouise Saunders, classe 1984, è nata a Londra da padre inglese e madre di origini colombiane. Naturalizzata italiana, dopo aver vissuto a Roma si trasferisce a Milano, dove si laurea in Economia aziendale presso l'Università Luigi Bocconi. Nonostante i suoi studi,ha sempre cercato di farsi strada nel mondo dello spettacolo, ottenendo il suo primo ruolo in un film di Michele Placido. Era il 2002, quando la Saunders ottenne il ruolo in ...