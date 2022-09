Verso Napoli-Spezia | Spalletti opta per tre cambi | le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 9 settembre 2022) A causa dei Mondiali in Qatar che inizieranno a dicembre, il calendario di Serie A è stato molto rivisitato, costringendo le squadre a tante partite nel giro di pochi giorni. Il, dopo le fatiche di Champions, si prepara a scendere in campo già domani contro lodi Luca Gotti. Gli impegni ravvicinati e l’assenza di Osimhen costringerannoad un mini turnover. Probabile Formazione(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico di Certaldo pare intenzionato aare un uomo per reparto in modo da dare riposo a chi è stato impegnato maggiormente in questo avvio di stagione. Sembra chevoglia dare spazio e ...