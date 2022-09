Verso il voto, l’on. Rebecca Frassini (Lega) contro l’on. Leyla Ciagà (Pd) (Di venerdì 9 settembre 2022) Energia, ambiente, scuola e fisco sono i temi sui quali si confronteranno le due parlamentari bergamasche, l’on. Rebecca Frassini (Lega) contro l’on. Leyla Ciagà (Pd), in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre. Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 settembre 2022) Energia, ambiente, scuola e fisco sono i temi sui quali si confronteranno le due parlamentari bergamasche,(Pd), in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre.

