Venezia 2022 | Roschdy Zem | “Il mio film necessario su famiglia e verità”

"Girare questo film non è stata una decisione, per me è stata una necessità. Non avevo mai rivelato questioni così personali nelle mie opere". Parola di Roschdy Zem, regista e coprotagonista del film 'Les Miens', in concorso nell'ultimo giorno della Mostra di Venezia prima della giornata di premiazione in programma domani. La storia del film segue Moussa, che è sempre stato premuroso, altruista e disponibile nei confronti della sua famiglia, al contrario del fratello Ryad, presentatore televisivo di successo, criticato da parenti e amici per il suo egocentrismo. L'unico a difenderlo è Moussa, che prova grande ammirazione per lui. Un giorno però una caduta accidentale provoca a Moussa un grave trauma cranico: ormai irriconoscibile, l'uomo parla senza filtri svelando ...

