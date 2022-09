Venezia 2022, il red carpet stregato da Ana de Armas, il cast di “Blonde” e Brad Pitt (Di venerdì 9 settembre 2022) Si avvicina sempre più la conclusione di questa scoppiettante edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2022. Per il nono giorno di red carpet arriva il cast di Blonde, guidato da un’elegantissima Ana de Armas. The Show Must Go On, cantavano i Queen. E, anche se il mondo intero è vestito a lutto dopo l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II, alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 si va avanti. Sul red carpet è il momento di Blonde, film attesissimo e distribuito da Netflix che racconterà in modo inedito la storia di Marilyn Monroe. Un’icona del mondo hollywodiano, la cui storia è fatta di luci e ombre. Ad interpretarla per la prima volta è Ana de Armas, giovane talento che calamita ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 settembre 2022) Si avvicina sempre più la conclusione di questa scoppiettante edizione della Mostra del Cinema di. Per il nono giorno di redarriva ildi, guidato da un’elegantissima Ana de. The Show Must Go On, cantavano i Queen. E, anche se il mondo intero è vestito a lutto dopo l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II, alla Mostra del Cinema disi va avanti. Sul redè il momento di, film attesissimo e distribuito da Netflix che racconterà in modo inedito la storia di Marilyn Monroe. Un’icona del mondo hollywodiano, la cui storia è fatta di luci e ombre. Ad interpretarla per la prima volta è Ana de, giovane talento che calamita ...

