Venezia 2022, a ‘Siccità’ il Soundtrack Stars Award per la colonna sonora (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Va a “Siccità” di Paolo Virzì il Soundtrack Stars Award 2022 per la miglior colonna sonora tra i film della selezione ufficiale di Venezia79. Lo ha deciso la Giuria del Premio che oggi ha premiato il maestro Franco Piersanti autore delle musiche del film, prodotto da Wildside e Vision Distribution. Una scelta che dà alla musica un ruolo importante rendendola protagonista tra gli interpreti di un cast corale, in un contrappunto alle immagini e alle pagine della sceneggiatura che fin dalla prima scena entra nel film discretamente ma con un ruolo anche ‘visibile’ nella presenza di un’orchestra. E, come dice, Paolo Virzì, la canzone di Mina “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, ascoltata dal violoncellista Filippo nella solitudine di un lutto (e che commenta ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Va a “Siccità” di Paolo Virzì ilper la migliortra i film della selezione ufficiale di79. Lo ha deciso la Giuria del Premio che oggi ha premiato il maestro Franco Piersanti autore delle musiche del film, prodotto da Wildside e Vision Distribution. Una scelta che dà alla musica un ruolo importante rendendola protagonista tra gli interpreti di un cast corale, in un contrappunto alle immagini e alle pagine della sceneggiatura che fin dalla prima scena entra nel film discretamente ma con un ruolo anche ‘visibile’ nella presenza di un’orchestra. E, come dice, Paolo Virzì, la canzone di Mina “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, ascoltata dal violoncellista Filippo nella solitudine di un lutto (e che commenta ...

emergency_ong : #Venezia79 @la_Biennale presentato ieri 'A guerra finita', il #cortometraggio di Simone Massi con la voce narrante… - ilfoglio_it : 'Serve un’analisi. In economia si chiama bilancio, in politica si chiama congresso. Salvini deve fare un passo di l… - LuigiBrugnaro : A #Venezia ritorna'Musei in Festa' ?? Fino a fine anno in alcune giornate, ingresso gratuito nei Musei civici per i… - MaxOcchiato : RT @inblu2000it: #Venezia79 | A un giorno dall’attesa cerimonia di premiazione, @AngelaCalvini, inviata di @Avvenire_Nei, ci racconta gli u… - VanityFairIt : Il progetto, scritto e diretto da Irene Saderini, arriva il 12 settembre su Prime Video e racconta la sfida non vio… -