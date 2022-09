Valentina Vignali | gran finale d’estate | senza veli – VIDEO

OdeonZ__ : Valentina Vignali incanta con un abito da sogno al Festival di Venezia - sportli26181512 : Valentina Vignali incanta con un abito da sogno al Festival di Venezia - Pepito12098411 : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI - PBItaliana : Valentina VIGNALI - Pepito12098411 : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI -

CalcioToday.it

continua a regalare contenuti da capogiro sui social network: stavolta la cestista ha messo in mostra un po' troppo...è senza ombra di dubbio la giocatrice di ..., un sogno per pochi: quanta bellezza presente in una sola foto! La cestista, showgirl e modella da urlo. Per tutta l'estate ha accompagnato i follower con tutta la sua classe, la ... Valentina Vignali, le vacanze non sono finite: lo scatto in costume fa impazzire i fan La modella e cestista romagnola ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un sexy abito nero ...Valentina Vignali ha attirato tutta l'attenzione su di se tramite un video. Nelle immagini si vedono l'ex cestista senza veli.