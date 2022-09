Vaccino bivalente, lunedì aprono le prenotazioni: «È efficace anche contro le nuove varianti» – Il video (Di venerdì 9 settembre 2022) Da lunedì al via in tutta Italia la prenotazione per i nuovi vaccini bivalenti contro il Covid. A darne conferma, durante una conferenza stampa al Ministero della Salute, è il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, che sottolinea: «L’arrivo di un nuovo Vaccino dovrebbe rafforzare il convincimento per chi deve fare la quarta dose per via dell’età o per altre patologie». Priorità a over 60 e soggetti fragili A partire da lunedì, dunque, tutte le Regioni potranno attivare i propri portali per la prenotazione del Vaccino bivalente. Sono 19 milioni, infatti, le dosi in arrivo a settembre, che, spiega il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, si sono dimostrate efficaci «anche contro Ba.4 e Ba.5, che sono le ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Daal via in tutta Italia la prenotazione per i nuovi vaccini bivalentiil Covid. A darne conferma, durante una conferenza stampa al Ministero della Salute, è il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, che sottolinea: «L’arrivo di un nuovodovrebbe rafforzare il convincimento per chi deve fare la quarta dose per via dell’età o per altre patologie». Priorità a over 60 e soggetti fragili A partire da, dunque, tutte le Regioni potranno attivare i propri portali per la prenotazione del. Sono 19 milioni, infatti, le dosi in arrivo a settembre, che, spiega il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, si sono dimostrate efficaci «Ba.4 e Ba.5, che sono le ...

pamelaamadeo : RT @GiovaQuez: Ulteriore chiarimento: da lunedì potranno prenotare il vaccino bivalente SOLO over 60, fragili, donne in gravidanza, operato… - em_eraldsea : RT @GiovaQuez: Ulteriore chiarimento: da lunedì potranno prenotare il vaccino bivalente SOLO over 60, fragili, donne in gravidanza, operato… - oznerol4 : RT @lvogruppo: Buone notizie per chi vuole fare il nuovo vaccino aggiornato ?? Lo studio sul nuovo booster bivalente di Moderna è il 25% pi… - GibelliTiziana : RT @GiovaQuez: Ulteriore chiarimento: da lunedì potranno prenotare il vaccino bivalente SOLO over 60, fragili, donne in gravidanza, operato… - toscanamedianew : Vaccino bivalente, 19 milioni di dosi in arrivo in Italia -