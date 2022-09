Vaccini, da lunedì 12 settembre aperte le prenotazioni per le dosi booster aggiornate (Di venerdì 9 settembre 2022) Le vaccinazioni booster del vaccino anti Covid aggiornate potranno essere prenotate dal prossimo lunedì 12 settembre. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 settembre 2022) Le vaccinazionidel vaccino anti Covidpotranno essere prenotate dal prossimo12. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola ...

GiovaQuez : Per i vaccini bivalenti da lunedì si partirà in via prioritaria con fragili, over 60 e sanitari. Potranno accedervi… - Italpress : Covid, da lunedì i nuovi vaccini bivalenti - News24_it : Coronavirus ultime notizie 9 settembre 2022 A via da lunedì 12 settembre le somministrazioni con vaccini modificati… - Italpress : Covid, da lunedì i nuovi vaccini bivalenti - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, da lunedì i nuovi vaccini bivalenti - -