US Open 2022 | le semifinali | Alcaraz e Ruud a caccia della storia | Tiafoe vuol far sognare l’America | Khachanov per il rilancio definitivo

(Di venerdì 9 settembre 2022) Flushing Meadows freme per conoscere chi sarà il vincitore dell’US. Così come successo nelle ultime due edizioni, anche quest’anno sul cemento statunitense si vedrà per la prima volta un nuovo vincitore Slam; a differenza di quanto visto in passato, a New York si vedranno quattrosti inediti per la prima volta dal 1881, anno di debutto del torneo. Ma per lache si sta scrivendo, questo weekend potrebbe diventare la definitiva consacrazione di Carlos. L’iberico ha una missione, quella di diventare il più giovane numero 1e di intascare il suo primo Major, che sarebbe la ciliegina sulla torta ad unda incorniciare. Non sono bastate le grandi prove di Marin Cilic prima e del nostro Jannik Sinner poi, ...

Le semifinali maschili programmate in due session separate. Una in prima serata (ore 21), l'altra nella notte (ore 01) ...Tennis | Featured, US Open | I. Swiatek b. A. Sabalenka 3-6 6-1 6-4 Mai prima d'ora Iga Swiatek aveva vinto in carriera rimontando un set di svantaggio a una giocatrice in top-10.