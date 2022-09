Una Vita anticipazioni dal 12 al 17 settembre 2022, Rodrigo nelle mani di Aurelio (Di venerdì 9 settembre 2022) nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 12 a sabato 17 settembre 2022 Rodrigo è tenuto imprigionato da Aurelio che in cambio della sua libertà, vuole la formula del gas tossico. Genoveva riesce a fare sapere la verità a Valeria e David cerca di trovare un modo per aiutare l’uomo. Intanto Liberto parla con Pascual dell’invenzione di Hortensia per lavare i pavimenti. Alodia è incuriosita dalla danza che mostra Azucena. Gli episodi andranno in onda su Canale 5 alle ore 14:10. Tutto sulle puntate di Una Vita dal 12 al 17 settembre 2022 Nella puntata di Una Vita di lunedì 12 settembre 2022 ha luogo la festa alla pensione di Servante e Fabiana, dove Azucena con la sua compagnia, mostrano ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 settembre 2022)puntate di Unain onda da lunedì 12 a sabato 17è tenuto imprigionato dache in cambio della sua libertà, vuole la formula del gas tossico. Genoveva riesce a fare sapere la verità a Valeria e David cerca di trovare un modo per aiutare l’uomo. Intanto Liberto parla con Pascual dell’invenzione di Hortensia per lavare i pavimenti. Alodia è incuriosita dalla danza che mostra Azucena. Gli episodi andranno in onda su Canale 5 alle ore 14:10. Tutto sulle puntate di Unadal 12 al 17Nella puntata di Unadi lunedì 12ha luogo la festa alla pensione di Servante e Fabiana, dove Azucena con la sua compagnia, mostrano ...

GassmanGassmann : È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vi… - mara_carfagna : Oggi abbiamo fatto un nuovo passo in avanti per la bonifica di #BorgoMezzanone (Foggia): confermati +3,4mln€ e aper… - frankgabbani : 40 ?? E oggi sono 40 per me! ?? Si dice che sia un’età che segna un giro di boa, uno “scollinamento” verso la second… - ReiKashino : Non pensavo avrei mai avuto una tessera di partito nella mia vita. Ma @civati e @PossibileIt hanno ribaltato le mi… - ArmandaGelsomin : RT @GrainSand__Anja: Una vita è un’opera d’arte. Non c’è poesia più bella che vivere pienamente. ???Georges Clemenceau #Buongiorno #Ventag… -