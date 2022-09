Una Vita anticipazioni 17 settembre 2022, l’invenzione di Hortensia (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa su Canale 5 alle ore 14:10 circa sabato 17 settembre 2022, vedrete che la soluzione trovata da Hortensia per lavare comodamente i pavimenti, diventa un’invenzione geniale, che Liberto grazie ai suggerimenti di Pascual, fa brevettare riscuotendo così un grandissimo consenso e successo. Se vi siete persi questo episodio, potete trovarlo on demand sul portale Mediaset Infinty nella sezione dedicata alla telenovela spagnola. Una Vita chiude per sempre! Dopo 6 anni di riprese cala il sipario La telenovela spagnola si ferma dopo 1500 puntate ambientate a calle Acacias Puntata di Una Vita del 17 settembre 2022, Alodia ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella puntata di Unatrasmessa su Canale 5 alle ore 14:10 circa sabato 17, vedrete che la soluzione trovata daper lavare comodamente i pavimenti, diventa un’invenzione geniale, che Liberto grazie ai suggerimenti di Pascual, fa brevettare riscuotendo così un grandissimo consenso e successo. Se vi siete persi questo episodio, potete trovarlo on demand sul portale Mediaset Infinty nella sezione dedicata alla telenovela spagnola. Unachiude per sempre! Dopo 6 anni di riprese cala il sipario La telenovela spagnola si ferma dopo 1500 puntate ambientate a calle Acacias Puntata di Unadel 17, Alodia ...

GassmanGassmann : È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vi… - mara_carfagna : Oggi abbiamo fatto un nuovo passo in avanti per la bonifica di #BorgoMezzanone (Foggia): confermati +3,4mln€ e aper… - robersperanza : Oggi l'ambiente è un tema decisivo che riguarda la vita delle persone. Non è più una discussione teorica sul 'doman… - mirellaladini : RT @Emilystellaemi2: DIAMOGLI UNA POSSIBILITÀ DI VITA ??????????? - KaarlyBoo : COME POSSO STARE UNA VITA SENZA TE -