Una vita a colori: il perché del guardaroba della “Regina dei pantoni” (Di venerdì 9 settembre 2022) Non si può dire che la Regina Elisabetta non abbia vissuto una vita a colori. Letteralmente. I suoi outfit sono diventati leggendari, soprattuto grazie alle scelte di tonalità inusuali, accese, allegre. In una parola: memorabili. Il guardaroba della sovrana era studiatissimo e iper-catalogato, in modo da scongiurare che lo stesso abito venisse indossato due volte con le stesse persone, capi di Stato soprattutto. La palette reale In Galles nel 2010Un ventaglio di colori tanto ampio che nel 2012, in occasione dei 60 anni di regno, persino l’azienda Pantone, in collaborazione con Leo Burnett, si è sentita in dovere di omaggiare la Regina Elisabetta, creando una palette, di 60 colori appunto, ispirati agli inconfondibili outfit della ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Non si può dire che laElisabetta non abbia vissuto una. Letteralmente. I suoi outfit sono diventati leggendari, soprattuto grazie alle scelte di tonalità inusuali, accese, allegre. In una parola: memorabili. Ilsovrana era studiatissimo e iper-catalogato, in modo da scongiurare che lo stesso abito venisse indossato due volte con le stesse persone, capi di Stato soprattutto. La palette reale In Galles nel 2010Un ventaglio ditanto ampio che nel 2012, in occasione dei 60 anni di regno, persino l’azienda Pantone, in collaborazione con Leo Burnett, si è sentita in dovere di omaggiare laElisabetta, creando una palette, di 60appunto, ispirati agli inconfondibili outfit...

GassmanGassmann : È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vi… - mara_carfagna : Oggi abbiamo fatto un nuovo passo in avanti per la bonifica di #BorgoMezzanone (Foggia): confermati +3,4mln€ e aper… - frankgabbani : 40 ?? E oggi sono 40 per me! ?? Si dice che sia un’età che segna un giro di boa, uno “scollinamento” verso la second… - AngiolinaRuta : RT @Lorellastelle: Di questo abbiamo in realtà bisogno..vogliamo cittadini al governo che conoscano veramente i problemi della gente ...so… - voce_neldeserto : RT @voce_neldeserto: @Quinta00876879 @giusnico19511 @CarriaggioM intanto ipocrita te lo potevi risparmiare. Si vede che non hai compreso qu… -