Una tigre attacca il figlioletto di 15 mesi: mamma eroina combatte e salva il bimbo (Di venerdì 9 settembre 2022) Una tigre selvatica ha attaccato un bambino di 15 mesi, ma la mamma lottando a mani nude contro l'animale è riuscito a salvarlo. Archana Choudhary, si trovava in un campo poco fuori il loro villaggio ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Unaselvatica hato un bambino di 15, ma lalottando a mani nude contro l'animale è riuscito arlo. Archana Choudhary, si trovava in un campo poco fuori il loro villaggio ...

