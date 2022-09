“Una scena terribile”. Precipita al centro commerciale, bimbo di 3 anni muore (Di venerdì 9 settembre 2022) Un bambino di tre anni è morto dopo essere Precipitato dal quarto piano di un centro commerciale davanti al padre. Il piccolo Luan Vaz Moraes era al centro commerciale Erico Veríssimo a Cruz Alta, in Brasile, quando è caduto facendo un volo di oltre quindici metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco locali, il bambino è Precipitato dal quarto piano ed è atterrato nel seminterrato. I servizi di emergenza si sono Precipitati sul posto intorno alle 14:30 e hanno trovato il bambino di tre anni con ferite estremamente gravi. Il piccolo Luan è stato trasportato all’ospedale di Sao Vicente de Paulo ed è stato ricoverato in codice rosso per via delle gravissime ferite riportate nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Un bambino di treè morto dopo essereto dal quarto piano di undavanti al padre. Il piccolo Luan Vaz Moraes era alErico Veríssimo a Cruz Alta, in Brasile, quando è caduto facendo un volo di oltre quindici metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco locali, il bambino èto dal quarto piano ed è atterrato nel seminterrato. I servizi di emergenza si sonoti sul posto intorno alle 14:30 e hanno trovato il bambino di trecon ferite estremamente gravi. Il piccolo Luan è stato trasportato all’ospedale di Sao Vicente de Paulo ed è stato ricoverato in codice rosso per via delle gravissime ferite riportate nella ...

