Un posto al sole, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella serata di oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera italiana Un posto al sole, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Un posto al sole del 9 Settembre. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Un posto al sole del 9 Settembre La replica dell’ultima puntata di Un posto al sole si può rivedere in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella serata di oggi è andata in onda una nuovadella soap opera italiana Unal, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi Unaldel 9 Settembre. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladi Unaldel 9 Settembre Ladi Unalsi può riin TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse ...

paopardini : Costretto a guardare un posto al sole anziché @welikeduel posso chiedere aiuto alla #NATO ? - giusepp28943151 : @SergioCosta_Gen Non c'è posto per scorie .Gaia vive,si muove ,rutta e respira.Nessuno ha diritto di pregiudicare s… - neverossi67 : RT @AngeloSab82: Il tempo è più complesso vicino al mare che in qualsiasi altro posto, perché oltre al transito del sole e al volgere delle… - AngeloSab82 : Il tempo è più complesso vicino al mare che in qualsiasi altro posto, perché oltre al transito del sole e al volger… - arica72 : 20.55 inizia finalmente un posto al sole. Ci siamo rotti le palle! L’orario iniziale era 20.30. Siete dei buffoni… -