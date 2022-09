Un posto al sole anticipazioni: Marina è sotto shock (Di venerdì 9 settembre 2022) Marina è sconvolta da una mail e il suo rapporto con Roberto rischia di vacillare. Il Ferri decide di intervenire e di salvare la situazione. Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Nunzio non ha smesso di cercare Chiara. Il ragazzo vuole trovarla a tutti i costi ed è disposto a tutto pur di farlo. Intanto, il rapporto tra Marina e Roberto viene messo di nuovo a dura prova per via di una mail, arrivata alla Giordano. (web)Per fortuna Ferri trova immediatamente una soluzione. Infine, Alberto rivela a Mastro Peppe i suoi nuovi progetti. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio odierno in onda come sempre dalle ore 20.45 circa. Un posto al sole; Nunzio alla ricerca di Chiara, Marina ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 settembre 2022)è sconvolta da una mail e il suo rapporto con Roberto rischia di vacillare. Il Ferri decide di intervenire e di salvare la situazione. Ledi Unalci fanno sapere che Nunzio non ha smesso di cercare Chiara. Il ragazzo vuole trovarla a tutti i costi ed è disa tutto pur di farlo. Intanto, il rapporto trae Roberto viene messo di nuovo a dura prova per via di una mail, arrivata alla Giordano. (web)Per fortuna Ferri trova immediatamente una soluzione. Infine, Alberto rivela a Mastro Peppe i suoi nuovi progetti. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio odierno in onda come sempre dalle ore 20.45 circa. Unal; Nunzio alla ricerca di Chiara,...

