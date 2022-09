Un altro domani, anticipazioni: Patricia farà una scoperta sconvolgente su Ventura (Di venerdì 9 settembre 2022) Patricia Godoy sarà la grande protagonista delle prossime puntate di Un altro domani, come testimoniano le anticipazioni della soap opera spagnola in onda su Canale 5. La donna, dopo aver messo le mani sulle quote della fabbrica di Francisco destinate alla figlia Carmen, inizierà ad occuparsi a tempo pieno degli affari e questo la porterà a voler scoprire cosa stia nascondendo Ventura. Quest'ultimo, infatti, imporrà al Villanueva il permesso di far trasportare dai loro camion alcuni bauli di sua proprietà, dei quali, però, l'uomo non sarà al corrente del contenuto. La Godoy vorrà sapere cosa contengano quei bauli e conferirà a Jonas l'incarico di indagare in tal senso per scoprire quel segreto. L'uomo, che inizialmente accetterà di sottostare agli ordini di Patricia, ad un certo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 settembre 2022)Godoy sarà la grande protagonista delle prossime puntate di Un, come testimoniano ledella soap opera spagnola in onda su Canale 5. La donna, dopo aver messo le mani sulle quote della fabbrica di Francisco destinate alla figlia Carmen, inizierà ad occuparsi a tempo pieno degli affari e questo la porterà a voler scoprire cosa stia nascondendo. Quest'ultimo, infatti, imporrà al Villanueva il permesso di far trasportare dai loro camion alcuni bauli di sua proprietà, dei quali, però, l'uomo non sarà al corrente del contenuto. La Godoy vorrà sapere cosa contengano quei bauli e conferirà a Jonas l'incarico di indagare in tal senso per scoprire quel segreto. L'uomo, che inizialmente accetterà di sottostare agli ordini di, ad un certo ...

