Ultimi sondaggi prima delle elezioni | Meloni allunga su Letta

(Di venerdì 9 settembre 2022) Glidel consueto silenzio demoscopicovede Fratelli d’Italiare sul Partito Democratico Mancano ormai due settimane alle, e i leader dei vari partiti stanno lavorando intensamente per ottenere i consensi di quella larga fetta di indecisi che ancora non ha deciso chi votare. Dai, appare comunque chiaro che sarà un testa a testa o quasi tra Fratelli d’Italia di Giorgiae il Partito Democratico di Enrico. Molto staccati rispetto ai primi due partiti, i vincitoridel 2018, Movimento 5 Stelle e Lega. Da domani scatta il silenzio demoscopico, e gli...

