Ultimi sondaggi Demos: centrodestra al 44%, il M5s supera la Lega. Conte più popolare di Meloni (Di venerdì 9 settembre 2022) centrodestra avanti, Movimento 5 Stelle sopra la Lega e Terzo Polo vicino al 7%. Gli Ultimi sondaggi di Demos sulle elezioni del 25 settembre prima dello stop imposto dalla par condicio dicono che la coalizione di Meloni, Salvini e Berlusconi è stabilmente in testa con il 44%. Mentre il centrosinistra è accreditato del 28%. Le proiezioni elettorali di Ilvo Diamanti illustrate oggi da Repubblica dicono che Fratelli d'Italia ha raggiunto il 24,6%, in crescita dell'1,2% rispetto ad agosto. Anche il Partito Democratico è in crescita dell'1,3% e raggiunge il 22,4%. Ma l'incremento più importante è quello del M5s, che guadagna due punti e mezzo in un mese e arriva al 13,8%. superando la Lega (12%), mentre Forza Italia è al 7,7%.

