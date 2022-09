Ultime Notizie – Venezia 2022 | Nicchiarelli | “Vi racconto Chiara e la sua rivoluzione gentile”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Non sono credente, ma in cerca: come tutti. Mi provoca grande emozione la storia die Francesco.trova senso rispetto alle due donne raccontate prima, Nico e Eleanor Marx, e trova una fine più positiva: per la sua fede e per la comunità di cui ha saputo circondarsi. È divertente raccontare un’icona che fa miracoli: anzi, non li fa lei, i miracoli li fa Dio, perché un santo non è un mago”. Così Susannapresenta, che in Concorso a79 completa la trilogia femminile iniziata con Nico, 1988 (2017) e proseguita con Miss Marx (2020). Protagonisti Margherita Mazzucco, nel cast Andrea Carpenzano (Francesco), Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Luigi Lo Cascio, il film sia apre ad Assisi, nel 1211:ha ...