Ultime Notizie – Venezia 2022 | a ‘Siccità’ il Soundtrack Stars Award per la colonna sonora

(Di venerdì 9 settembre 2022) Va a “Siccità” di Paolo Virzì ilper la migliortra i film della selezione ufficiale di79. Lo ha deciso la Giuria del Premio che oggi ha premiato il maestro Franco Piersanti autore delle musiche del film, prodotto da Wildside e Vision Distribution. Una scelta che dà alla musica un ruolo importante rendendola protagonista tra gli interpreti di un cast corale, in un contrappunto alle immagini e alle pagine della sceneggiatura che fin dalla prima scena entra nel film discretamente ma con un ruolo anche ‘visibile’ nella presenza di un’orchestra. E, come dice, Paolo Virzì, la canzone di Mina “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, ascoltata dal violoncellista Filippo nella solitudine di un lutto (e che commenta musicalmente ...

SkyTG24 : Ieri si è spenta a 96 anni la #ReginaElisabetta II Seguiamo la giornata - SkyTG24 : Addio alla Regina Elisabetta, tra 10 giorni i funerali. Carlo III è il nuovo Re. LIVE - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - VesuvioLive : Festa al negozio della tiktoker, via alle denunce. I cittadini: “Ha insozzato la strada” - zazoomblog : Ultime Notizie – Franco Terlizzi lascia il carcere: l’ex naufrago’ va ai domiciliari - #Ultime #Notizie #Franco… -

Il Sole 24 ORE

La controffensiva contro l'invasore russo sta dando i suoi frutti e gli ucraini riguadagnano terreno. Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha riconosciuto i successi della resistenza ...Elezioni 2022,/ FdI: "no Salvini Premier". Renzi "sfida Meloni - Draghi" Parole che non sono passate inosservate al padrone di casa Corrado Formigli . "Anche per Silvio Berlusconi si ... Ucraina ultime notizie. Capo esercito Kiev, controffensiva difficile ma andiamo avanti I generali di Zelensky, negli ultimi mesi, hanno puntato su agilità, logoramento del dispositivo nemico, ricorso a nuove armi a lungo raggio. Gli ucraini erano inoltre bene informati sui punti deboli ...Il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e quelli di altre otto Città italiane – Milano Firenze, Roma, Genova, Bologna, Padova, Bergamo e Prato – hanno siglato oggi con il Ministro delle Infrastrutture e ...