Ultime Notizie – Vaccini covid | appello di Speranza alla politica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 settembre 2022) “Io chiedo a tutte le forze politiche di impegnarsi in maniera chiara, lineare e senza ambiguità sull’idea di continuare questa campagna di vaccinazione” contro-19. Una campagna “che è patrimonio del Paese, non del governo o di una parte. Abbiamo bisogno che le ambiguità vengano messe tutte da parte e si provi a dare un messaggio univoco e netto su un tema che è decisivo”. Così il ministro della Salute, Roberto, in un’intervista a RaiNews24. “Della campagna di vaccinazione abbiamo ancora bisogno – ha avvertito – Sarebbe bello dire che ilmagicamente è partito per Marte, che è scomparso, evaporato, ma purtroppo non è così. Vengo da una lunga riunione con i ministri europei” della Salute, “con la commissaria europea e con le nostre autorità di riferimento, l’Agenzia europea del farmaco Ema e il Centro per la ...