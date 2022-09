Ultime Notizie – Sciopero treni 9 settembre, possibili cancellazioni: orari e corse garantire (Di venerdì 9 settembre 2022) Disagi per i viaggiatori oggi, 9 settembre, per lo Sciopero dei treni indetto da trenitalia, Italo, Trenord e trenitalia Tper per protestare contro le continue aggressioni al personale. Macchinisti e capitreno incroceranno le braccia dalle 9 alle 17. La protesta è stata proclamata unitariamente da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che prestano ogni giorno sui treni un servizio alla collettività”. cancellazioni E RITARDI – possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali di trenitalia, oltre che dei convogli di Italo e delle altre compagnie coinvolte. Gli effetti, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) Disagi per i viaggiatori oggi, 9, per lodeiindetto datalia, Italo, Trenord etalia Tper per protestare contro le continue aggressioni al personale. Macchinisti e capitreno incroceranno le braccia dalle 9 alle 17. La protesta è stata proclamata unitariamente da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che prestano ogni giorno suiun servizio alla collettività”.E RITARDI –totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali ditalia, oltre che dei convogli di Italo e delle altre compagnie coinvolte. Gli effetti, ...

