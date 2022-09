Ultime Notizie – Milano, pacco sospetto vicino consolato libanese (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono due gli ordigni artigianali, privi di esplosivo, contenuti nel pacco sospetto, trovato stamattina vicino al consolato libanese in via Larga. Accanto al pacco è stato trovato un biglietto con una scritta in lingua araba con la dicitura ‘Esploderà fra tre minuti‘. E’ quanto si apprende da fonti investigative. L’area resta transennata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono due gli ordigni artigianali, privi di esplosivo, contenuti nel, trovato stamattinaalin via Larga. Accanto alè stato trovato un biglietto con una scritta in lingua araba con la dicitura ‘Esploderà fra tre minuti‘. E’ quanto si apprende da fonti investigative. L’area resta transennata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

