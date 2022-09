Ultime Notizie – Ictus in diretta tv | giornalista salvata da colleghi

(Di venerdì 9 settembre 2022) Unin. Julie Chin,di una tv dell’Oklahoma, ha avuto unmentre conduceva un’edizione del telegiornale. L’anchor ha improvvisamente avuto difficoltà ad articolare le parole, ha avvertito un problema ad un occhio e ad un braccio. Si è scusata ripetutamente con i telespettatori e, a fatica, ha ceduto la linea al meteorologo. I suoi, in studio e in redazione, hanno intuito immediatamente cosa stesse succedendo e hanno chiamato il 911: laè stata trasportata in ospedale e sottoposta immediatamente ad una serie di esami. “I medici ritengono che abbia avuto un principio di. Qualcuno di voi lo ha vistomente, mi dispiace che sia accaduto. L’episodio si è verificato improvvisamente, è successo ...

